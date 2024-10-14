Важная информация для пассажиров поездов: временно не будет ходить поезд в Клайпеду и из нее

Во время ремонта мост поднимут, поменяют опорные элементы, зальют под них новые бетонные основания, поэтому движение по мосту будет временно остановлено. Проведут и другие работы, которые продлят срок службы моста как минимум на 50 лет.

14–20 октября поезда по маршруту Вильнюс-Клайпеда ходить не будут, на это время остановлена продажа билетов. На протяжении этой недели чаще будут курсировать поезда на маршруте Вильнюс-Шяуляй. В зависимости от дня недели будет по 6-12 рейсов в день, больше рейсов будет в выходные дни. Этой осенью не только из-за ремонта, но и из-за электрификации планируют перемены на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс и Радвилишкис-Клайпеда-Радвилишкис.