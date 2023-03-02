Важная для малого бизнеса поправка к закону: увеличение порога плательщика НДС до 65 тыс евро

Предусматривающие это поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость зарегистрировал заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Буткявичюс.

Подготовивший проект парламентарий отмечает, что еще в 2014 г. установленный порог доходов в размере 45 тыс. евро, по достижению которого малые предприниматели должны зарегистрироваться в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), до сих пор не менялся.

Опираясь на данные Государственного агентства данных, А. Буткявичюс говорит, что в прошлом году товары и услуги подорожали на 20 проц. "На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо, транспорт. В связи с ростом инфляции цены производителей увеличились на 34 проц.", - сказал заместитель старосты парламентской Фракции демократов "Во имя Литвы" А. Буткявичюс.

По его словам, установленный в настоящее время порог плательщика НДС (45 тыс. евро) тормозит развитие молодого бизнеса, нередко в таком случае деятельность приостанавливается и бизнес уходит в тень. Экс-премьер А. Буткявичюс убежден, что предложенные им поправки окажут положительное влияние на условия для бизнеса и его развитие.

Если Сейм одобрит поправки к Закону об НДС, они вступят в силу со следующего года.