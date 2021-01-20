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После того, как был временно приостановлен договор с компанией Sotus derlius о доставке вакцины от COVID-19 лечебеным учреждениям страны, этим будет заниматься другое предприятие – Armila.
Вакцины от COVID-19 будет доставлять другое предприятие
© Sipa / Scanpix

Об этом в среду информировал BNS Центр по вопросам экстремальных для здоровья ситуаций (ЦЭЗС).

Компания Armila позиционирует себя как одну из крупнейших международных фармацевтических компаний, основная сфера деятельности которой - оптовая продажа фармпродукции для аптек и больниц.

Договор стоимостью 462 тыс. евро с компанией Sotus derlius на этой неделе был временно остановлен с учетом обстоятельств, когда были установлены колебания температур при доставках вакцины.

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На прошлой неделе прививки вакциной BioNTech и Pfizer из одной партии в Каунасском и Паневежском регионах были приостановлены, так как при транспортировке вакцины могла быть не обеспечена нужная температура.

В партии было около 4,7 тыс. доз вакцины.

Sotus derlius выиграла конкурс ЦЭЗС на доставку вакцины, однако эту партию вакцины доставил субподрядчик - предприятие Radusa.

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