"За июнь продано на несколько десятков процентов больше мороженого, чем в первый месяц лета 2020 года. Почти на 1/5 увеличились продажи воды. Летом покупают много мороженого, самое популярное - со вкусом кокоса и какао", – сказал представитель сети Maxima Томас Башаровас.
В жару увеличились продажи кефира и простокваши, они нужны для холодного борща. Но самый популярный товар – арбузы.
"Каждый день мы продаем около 70 т арбузов. Столько весят 12 взрослых слонов", – заметил Башаров.
Кроме того, жители массово раскупают вентиляторы. Некоторые говорят, что неделями "охотятся" на них – ездят в другие города, покупают с экспозиции.
"Вентиляторы у нас есть в немногих магазинах", – сказал Башаровас.
"Во время первой жары в июне мы продали все запасы. Можно сказать, что всего продано в два раза больше, чем в прошлом году, поскольку во время передышки пополнили запасы. Это не просто рекорд, а рекорд десятилетия", – сказал представитель Topo Centras Жильвинас Кульвинскис.
Климатологи прогнозируют, что жарким в Литве будет весь июль.
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