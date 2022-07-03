В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы

Глава сети Topo centras Ремигиюс Штарас сказал, что в прошлом году продажи этих товаров били рекорды, не меньшим спросом они пользовались и в последние дни.
"Разница в том, что в июне прошлого года жара началась раньше, в этом году тепло пришло позже, на Ивана Купалу, и в первые жаркие выходные людей в городах было немного, они уехали к озерам, рекам, на море, поэтому продажи стали расти с понедельника", – сказал Штарас.
"Неделя еще не завершилась, а мы уже продали в два раза больше вентиляторов, чем в прошлом году, а ведь июнь прошлого года был жарким", – прибавил он.
Представитель платформы Pigu.lt Кристина Лишкаускайте сказала, что в длинные выходные было продано в 10 раз больше вентиляторов и кондиционеров, чем в прежние июньские выходные. Кроме того, в 4,5 раза выросли продажи надувных бассейнов и в 4 раза – надувной мебели и игрушек.
"Активнее продажи стали с 21 июня, а пик приелся на длинные выходные, когда в Литве потеплело", – сказала Лишкаускайте.
По ее словам, на 50–100% выросли продажи туристической мебели, палаток, надувных матрасов.
По словам Штараса, цены на кондиционеры и вентиляторы почти такие же, как в прошлом году - соответственно 350-390 и 15-460 евро. Причина - закупки проводились еще в 2021 году.
Представитель Pigu.lt сказала, что у них эти товары в среднем за год подорожали на 15%.
Торговцы утверждают, что к жаре они готовились заранее и заказали необходимые товары, поэтому дефицита не будет.
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