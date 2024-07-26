2024.07.26 06:58

В здании вильнюсской Ратуши открылось кафе

 
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ФОТО: Mika Savičiūtė | madeinvilnius.lt

25 июля в столичной Ратуше открылось кафе ресторана „Кристофорас“. Владельцы создали специальный интерьер, подходящий к историческому зданию. Новое место очень понравилось первым посетителям. Кафе было открыто 25 июля в день покровителя Вильнюса Святого Христофора, пишет портал madeinvilnius.lt.

Владельцы кафе и ресторана Kristoforas – предприниматели Йоланта и Далюс Шлапяляй, основатели ЗАО Riekė. Этой компании принадлежат также рестораны Mokslininkai и Skonio slėnis.

„Когда мы подписывали документы об открытии ресторана и кафе в здании Ратуши, мы понимали, на что идем, но не побоялись вызовов. Мы решили, что это интересно, опыт у нас есть, мы гордимся крепкой командой. Историческое здание диктовало немало специфических условий. Мы довольны частью достигнутого“, – сказала Шлапялене.

По ее словам, целью было создание места, в котором было бы уютно выпить кофе с десертом, коктейль, вино, заказать легкие закуски. Для кафе были созданы новые коктейли, их разработала специалист Вигинта Герулите. Меню закусок разработал шеф Эрнестас Виршилас, который возглавит кухню ресторана. э

Интерьер кафе и ресторана разработала студия дизайна Kirson Design Group.

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