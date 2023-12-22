В здании Вильнюсской ратуши откроется ресторан

Городская Ратуша во все времена была главным зданием города, а площадь – место собраний. Несмотря на то, что члены магистрата давно не заседают в этом здании, Ратуша остается важным репрезентативным центром города, в котором проходят разные международные и культурные мероприятия.

Был объявлен конкурс на аренду части здания Ратуши, его выиграла компания Riekė. За аренду помещения компания будет платить 6187 евро в месяц. Помещение сдано в аренду на 10 лет.

"Мы надеемся, что в здании Ратуши появится ресторан высокого класса a la carte, а у центрального входа – уютное кафе", – выразил надежду управляющий Ратуши Перлис Вайсета.

Ресторан с подсобными помещениями занимает площадь 220 кв. м. Под кафе в аренду сдали еще 34 кв. м здания.

Вильнюсский муниципалитет выделил на оборудование помещений около 100 000 евро. Еще в два раза больше планирует инвестировать арендатор.