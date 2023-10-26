В здании Старого города в Вильнюсе обвалился потолок

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 25 октября, в 14.52 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Шилтадаржё в школе сработала сигнализация, идет дым.

Когда на место происшествия приехали пожарные, огня не было, в коридоре между вторым и третьим этажами обвалилась часть потолка (6 кв. м).

Здание, в котором обвалился потолок, кирпичное, трехэтажное с мансардой. Внизу находится музыкальная школа, над ней - квартира.

Пожарные попросили жильцов квартиры покинуть помещение.

Территория была огорожена, работники службы безопасности муниципалитета осмотрели здание и разрешили жителям вернуться в дом и эксплуатировать его.