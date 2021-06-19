В здании муниципалитета открыта терраса для проведения мероприятий

"Столица открывает свои пространства и приглашает вас создавать истории на панорамном 20-м этаже муниципалитета", – писал в приглашении мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

На мероприятие пришел не только мэр, но и Рамунас Вишняускас, Аудрюс Сяурусявичюс и Йогайла Моркунас.

Бар получил название Vilnius story.