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18 июня вечером в Вильнюсском муниципалитете собралось немало известных людей, которых заинтересовало открытие террасы на 20-м этаже здания.
В здании муниципалитета открыта терраса для проведения мероприятий
© DELFI / Domantas Pipas

"Столица открывает свои пространства и приглашает вас создавать истории на панорамном 20-м этаже муниципалитета", – писал в приглашении мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

На мероприятие пришел не только мэр, но и Рамунас Вишняускас, Аудрюс Сяурусявичюс и Йогайла Моркунас.

Бар получил название Vilnius story.

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