В здании центрального почтамта Вильнюса будет работать университет ISM

Со следующей осени на проспекте Гедиминаса обоснуется университет ISM.

В пресс-релизе сказано, что в этом месте по соседству с Центробанком, Литовским советом науки и правительством, будет легче ощутить пульс науки, бизнеса и общества, создавать общественные инициативы в месте с представителями литовского бизнеса и культуры.

В помещении площадью 5400 кв. м разместятся аудитории, кабинеты, современная библиотека и другие зоны для обучения и отдыха студентов.

Бывшее здание почтамта приспособят для выполнения новых функций, но при этом сохранят важные детали исторического наследия.

По словам ректора университета ISM Далюса Мисюнаса, основные критерии при выборе помещения были - место и функциональность.

Университет будет арендовать помещения у компании Lords LB Baltic Fund IV.

Здание было построено в 19 веке. В 1969 году его реконструировали по проекту Альгимантаса и Витаутаса Нарутисов и приспособили для нужд почтамта.