"Вильнюс быстро растет, а потребности общества и планка комфортной жизни в городе постоянно поднимается. Поэтому мы уже давно искали большую и перспективную территорию для реализации идеи строительства качественного и современного района, отвечающего современным стандартам. Это огромный проект – для сравнения, территория в 10 раз больше Пауписа", – сказала в сообщении гендиректор Darnu Group Сигита Сурвилайте-Мекёнене.

Планируется, что большую часть территории займут разного рода многоквартирные дома, частные дома, рядом будут коммерческие, административные помещения, торговые, развлекательные помещения, зоны отдыха, вместе с тем появятся школы и детские сады. По предварительным подсчетам, в районе смогут поселиться 7000 жителей.

В первую очередь компания начнет развивать инфраструктуру сообщения и общественных пространств.

До середины 2024 года надеются подготовить и представить обществу проектные предложения. Планируется, что первые строительные работы начнутся ближе во второй половине 2024 года.