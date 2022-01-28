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В Литве в январе, по предварительным данным, месячная инфляция, рассчитанная на основании согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 1,8%.
Согласованная предварительная годовая инфляция (в январе по сравнению с январем 2021 года) была 12,2%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на неокончательные данные.
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