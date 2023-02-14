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Портал официальной статистики сообщает, что в январе этого года инфляция в Литве составила 20,3 проц.
Parduotuvė
Parduotuvė
© Bloomberg

Как говорится в сообщении, больше всего на годовую инфляцию повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и продукты из него, сыр и яйца, хлеб и продукты из зерна, электроэнергию, мясо и продукты из него, услуги ресторанов, кафе и подобных заведений общественного питания, автомобили, газ, техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, растительные масла и жиры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, пиво, а также снижение цен на устройства приема, записи и воспроизведения звука и видео, телефонное оборудование.

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При этом цены на потребительские товары выросли на 23,2 проц., услуги – на 12,3 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год выросли на 23,1 проц., рыночные – на 19,5 проц., сообщил во вторник портал официальной статистики.

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