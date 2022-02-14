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В январе в Литве, по сравнению с январем 2021 года, инфляция составила 12,4%, сообщил Департамент статистики.
По утверждению специалистов, годовые изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на теплоэнергию, горючее и смазочные материалы, твердое топливо, молочные продукты, хлеб и зерновые продукты, газ, услуги ресторанов, кафе, техосмотра и ремонта личных транспортных средств, а также снижением цен на поставки воды.
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