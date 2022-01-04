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В конце 2021 года были подтверждены цены на услуги Kauno energija. Эта компания предоставляет услуги отопления в Каунасе, Каунасском районе, в Юрбаркасе.
В январе центральное отопление подорожало и в Каунасе
© DELFI / Karolina Pansevič

С 1 января 1 кВт/ч теплоэнергии компании будет стоить 6,03 евро (с 9% НДС – 6,57 цт/кВт).

В Каунасе в январе 2020 г. теплоэнергия стоила 5,00 цт/кВт (с НДС), в январе 2021 г. – 3,71 цт/кВт.

В октябре 2021 г. теплоэнергия Kauno energijа стоила 3,95 цт/кВт (с НДС), а с декабря 2021 г. цена выросла.

Горячая вода этой компании в Каунасском районе - Эжрелисе, Раудондварисе, Неверонисе и Гирёняй - будет стоить 6,29 евро/куб. м (с НДС), в Юрбаркасе 6,25 евро (с НДС).

Постоянная составляющая платы за горячую воду для клиентов Kauno energijа - 0,42 евро за 1 куб. м. Переменная часть зависит от конкретного места.

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