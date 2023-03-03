В январе безработица в еврозоне составила 6,7%

По сравнению с январем 2022 г., безработица в еврозоне сократилась на 0,2 проц.
В Литве в январе уровень безработицы составлял 6,4 проц.
Во всем ЕС уровень безработицы был равен 6,1 проц. – не изменился с декабря и, по сравнению с январем 2022 г., снизился на 0,2 проц.
По данным "Eurostat", в январе 2023 г. в ЕС работы не было у 13,227 млн. лиц, из которых 11,288 млн. – в еврозоне.
По сравнению с январем 2022 г., количество безработных в ЕС сократилось на 318 тыс. (на 220 тыс. в еврозоне).
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