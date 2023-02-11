В выходные дни в торговых центрах столицы проходят распродажи

Akropolis

В ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй 10-12 февраля пройдут распродажи. Покупателей ждут скидки и специальные предложения в местах предоставления услуг.

Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, игрушки, бытовую технику, книги и др. товары. Распродажи ждут и в магазинах Maxima, находящихся в этих торговых центрах.

Vilnius Outlet

10–12 февраля распродажи пройдут и в ТЦ Vilnius Outlet. Обещают скидки в 30–70%.

Outlet park

10–12 февраля состоятся распродажи и в ТЦ Outlet park в городке Огмиоёс (Ogmios miestаs). Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, украшения, товары домашнего обихода. Скидки до 70 %.