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В эти выходные в некоторых торговых центрах Вильнюса пройдут зимние распродажи. В большей части магазинов ждут скидки и специальные предложения. Портал MadeinVilnius.lt представляет список ТЦ, в которых состоятся распродажи.
В выходные дни в торговых центрах столицы проходят распродажи
© DELFI / Karolina Pansevič

Akropolis

В ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй 10-12 февраля пройдут распродажи. Покупателей ждут скидки и специальные предложения в местах предоставления услуг.

Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, игрушки, бытовую технику, книги и др. товары. Распродажи ждут и в магазинах Maxima, находящихся в этих торговых центрах.

Vilnius Outlet

10–12 февраля распродажи пройдут и в ТЦ Vilnius Outlet. Обещают скидки в 30–70%.

Outlet park

10–12 февраля состоятся распродажи и в ТЦ Outlet park в городке Огмиоёс (Ogmios miestаs). Со скидкой будут продавать одежду, обувь, косметику, украшения, товары домашнего обихода. Скидки до 70 %.

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