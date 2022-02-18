В выходные дни два часа нельзя будет пользоваться картами банка SEB

В эти часы клиенты банка не смогут пользоваться картами банка SEB и оплачивать покупки в интернете и физических магазинах, не смогут пользоваться банкоматами.

Клиенты, которые пользуются картами других банков, не смогут расплатиться в тех местах, где используют терминалы банка SEB.

Э-банкинг банка SEB будет работать в обычном режиме.