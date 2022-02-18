В выходные дни два часа нельзя будет пользоваться картами банка SEB

В эти часы клиенты банка не смогут пользоваться картами банка SEB и оплачивать покупки в интернете и физических магазинах, не смогут пользоваться банкоматами.
Клиенты, которые пользуются картами других банков, не смогут расплатиться в тех местах, где используют терминалы банка SEB.
Э-банкинг банка SEB будет работать в обычном режиме.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Желающим купить продукты в Польше предлагают новые услуги: выгодно ли это
С 1 февраля 2022 года в Польше введен нулевой НДС на...
"Город боится остаться не без продуктов, а без патронов". Какие настроения царят в Днепре и в Украине в целом (55)
В продовольственных магазинах Днепра прилавки ломятся...
Пандемия коронавируса в Литве обусловила избыточную смертность (2)
Пандемия COVID-19 в Литве, по предварительным данным,...
Президент Литвы: в формуле мира для Украины сдерживание - основной элемент (4)
Главным элементом формулы мира для Украины является...
Коронавирус в Литве: 6604 новых случая и 5 смертей (2)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 604 новых случая...