Сейм в настоящее время в срочном порядке рассматривает поправки, предложенные Министерством энергетики, чтобы облегчить шок от роста цен на энергоносители для потребителей. Некоторые предложения касаются выбора поставщиков электроэнергии.

Срок выбора независимого поставщика электроэнергии бытовыми потребителями должен быть продлен на шесть месяцев. Это будет означать, что жители, не выбравшие поставщика, смогут пользоваться общественным электроснабжением не до конца этого года, а до 1 июля 2022 года.

Также предусмотрено, что независимые поставщики будут иметь право предлагать потребителям автоматическую отсрочку договоров с начала следующего года до 1 июля 2022 года - в этом случае не потребуется дополнительного согласия потребителя, что позволит избежать дополнительных административных нагрузок. По заявлению министерства, потребители, которые не хотят, чтобы их договоры были отложены, должны будут сообщить об этом независимому поставщику.

Ренатас Поцюс, председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), заявил в передаче "Денежные дела", что эти меры могут помочь смягчить ценовой шок. Однако это точно не повлияет на цены на бирже, поэтому нельзя гарантировать, что цена будет более выгодной при своевременном выборе поставщика. Р. Поцюс говорит, что, даже отложив выбор на полгода, возможно, не стоит ждать весь период и, найдя более выгодный план, выбрать поставщика весной.

"Пока потребители второго этапа, которым предстоит сделать выбор до конца этого года, не торопятся выбирать поставщика. Только 36 процентов сделали выбор. На практике 0,5 миллиона потребителей еще не определились с независимым поставщиком. Основная цель этой отсрочки - избежать ценового шока с первого января со стороны тех, кто не выбрал поставщика, поскольку соответствии с действующим законодательством для тех потребители, которые не выберут поставщика электроэнергии, будет действовать цена фондовой биржи - она выше на 25%. Фактически, когда оператор по распределению энергии, как гарантированный поставщик, будет выставлять такие счета, это будет огромным скачком цен для потребителей. Для того, чтобы избежать ценового шока для тех потребителей, которые не выбрали поставщика, есть положения. (…) Сами по себе цены на бирже не решат эту проблему. Следует понимать, что либерализация не имеет ничего общего с рыночной ценой или ценой на рынке. Это процесс, который позволяет потребителям активно участвовать в энергетическом рынке, и сейчас этот этап либерализации совпал с ценовым шоком на биржах.

Что будет на биржах, сказать очень сложно. Если цены на биржах начнут падать, например, после Нового года, то тем потребителям, которым будет установлен этот срок, не стоит ждать 1 июля. Очевидно, что независимые поставщики смогут предложить более выгодные предложения, тогда эти потребители смогут заключать контракты с февраля, первого марта или другого числа, нам действительно не следует ждать полгода", - прокомментировал он.

Мартинас Гига, директор Elektrum Lietuva, сказал в шоу, что в настоящее время люди больше склонны ждать, нежели расторгать договоры.

"Необходима ясность, какой будет цена на государственное снабжение в первой половине года. Трудно оценить, насколько хорошо то, что есть сейчас у потребителей, или то, что мы предлагаем, по сравнению с тем, какова будет цена на коммунальное снабжение. Мы считаем, что замедлится до того момента, когда будут объявлены цены, и тогда они смогут четко сравнить, что делать", - сказал М. Гига, добавив, что пока и отказываются - единицы.

"Значительное количество потребителей подписали контракты, но поставки еще не начались, поэтому у нас пока нет обязательств. По-прежнему покупают у государственного поставщика, видимо, когда цена государственных поставок в первом полугодии прояснится, тогда потребители будут принимать решение - расторгнуть, отложить или перейти куда-то. На данный момент пауза везде, будь то выбор поставщика или решение, что делать дальше", - сказал собеседник.

Андрюс Каваляускас, руководитель службы частных клиентов Ignitis, сказал, что объявление о предстоящей отсрочке второго этапа либерализации сократило количество подписанных контрактов и звонков потребителей.

"Это показывает, что потребители и будущие клиенты пока не понимают, что происходит. Что здесь делать сейчас и как вести себя. Произошло некоторое замедление, и мы надеемся, что сможем вернуться к прежним темпам, как только мы узнаем новую цену общественного предложения.

Для оценки ситуации клиентам важны как минимум три вещи. Во-первых, те, кто ранее фиксировал цену. У нас есть ряд клиентов, для которых эта цена, вероятно, будет ниже, чем цена государственных поставок с первого января, и мы предложим им остаться и не переходить к общественным поставкам, потому что это будет для них более выгодно с финансовой точки зрения.

Второе - полгода коммунального снабжения, которое дополнительно появляется, - вещь временная. Либерализация все равно наступит, и это будет концом второй фазы. Мы будем рекомендовать это тем клиентам, для которых более выгодно финансово участвовать в общественных поставках.

В-третьих, все задаются вопросом, что делать сейчас, ждать или фиксировать эту цену и выбирать, даже если эти цены сейчас довольно высоки. Мы всегда рекомендуем фиксировать цену, потому что мы не знаем, что произойдет в будущем. В будущем цены могут по-прежнему расти, пока существует еще не действующий контракт с клиентами, и если он вступит в силу только с первого июля, эти клиенты будут, как и прежде, вольны расторгнуть этот контракт и подписать договор на лучших условиях, если они будут. Вывод из этих трех пунктов состоит в том, что лучше перестраховаться, чем ждать роста", - сказал А. Каваляускас и отметил, что людям, заключившим договор в этом году, удалось зафиксировать гораздо более выгодную цену.

Предлагают внимательно изучить контракты

Комментируя ситуацию потребителей, которые уже выбрали поставщика, председатель ГСРЭ Р. ПоцЮс подчеркнул, что возможность повторно договориться с поставщиком будет не для всех. Отложить вступление контракта в силу придется тем, у кого он еще не начал действовать, а поставки должны были начаться с первого января. Более того, даже в таких случаях стоит пересмотреть контракты.

"Условия ограниченного по времени контракта и условия расторжения следующие. Потребители должны внимательно прочитать эту часть документа при подписании договоров этого типа, поскольку это может быть очень актуально, если поставщики применяют определенные скидки. Некоторые взимают более низкую цену за определенный период времени, или оплата счетов, или что-то еще. Соответственно, в случае досрочного расторжения контракта может возникнуть ситуация, когда примененные скидки должны быть возмещены. Прежде чем заключать ограниченный временем контракт потребителям следует серьезно подумать.

Если договор заключен на неопределенный срок, обычно в случае этих договоров потребитель может расторгнуть его без какой-либо существенной оценки, уведомив независимого поставщика за две недели, без каких-либо сборов, штрафов и т.д.

Во-вторых, как я уже говорил ранее, если контракт заключен на определенный срок, могут быть различные штрафы или условия расторжения контракта, поэтому потребитель должен решить, хочет ли он фиксировать цену. Обычно мы говорим, что для более активных потребителей лучше всего подходят контракты с фиксированной ставкой. Тогда потребитель сам может видеть, когда он потребляет электроэнергию, когда она дешевле. (…) Те, кто не потребляет достаточно электроэнергии, или те, кто знает, сколько заплатят за электроэнергию, не хотят беспокоиться, фиксируют на два года и знают, что я заплатят за электричество пятьдесят евро, независимо от того, подскочат ли цены вверх или вниз, - в бюджет потребуется предусмотреть определенную сумму денег и так далее.

Предложения, касающиеся возобновления второго этапа либерализации, распространяются не на всех потребителей. Те потребители, которые ранее подписали контракты, которые уже действуют сегодня, не будут иметь права на это положение и не смогут вернуться к общественному снабжению. Это относится к тем потребителям, чьи контракты вступят в силу с первого января, и в этом случае поставщик может предусмотреть инициирование отсрочки контракта по согласованию с потребителем, тогда часть поставки может быть отложена до первого июля. Мы уверены, что поставщики проявят гибкость и по желанию потребителя будут разговаривать с ними и принимать взаимовыгодное решение", - прокомментировал Р. Поцюс.