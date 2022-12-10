В воскресенье из Вильнюса в Варшаву выедет первый пассажирский поезд

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс-Каунас-Варшава-Краков и обратно. Поезд литовской компании LTG Link из Вильнюса будет ездить из Вильнюса через Каунас до Моцкавы, там пассажиры пересядут на поезд польской компании PKP Intercity и продолжат путь в выбранный польский город.
Из Вильнюса поезда будут ежедневно выезжать в 12.10 ч., из Каунаса – в 13.20 ч. В Варшаву поезд будет прибывать по местному времени в 20.13 ч., в Краков – в 23.39 ч. Из Кракова поезд будет ежедневно выезжать в 4.01 ч., из Варшавы – в 07.35 ч. В Каунас поезд будет приходить в 16.25 ч., а в Вильнюс – в 17.34 ч.
Поездка из Вильнюса в Варшаву с пересадкой займет 9 часов. Цена билета до Варшавы - 25 евро, а до Кракова – 30 евро. Детям до 12 лет предоставляют скидку. За перевозку велосипеда придется заплатить 10 евро, а животного - 5 евро.
Эти поезда будут проезжать через Белосток.
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