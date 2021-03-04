С сегодняшнего дня ее можно посетить на сайте www.craftson.lt.

По словам одного из инициаторов ярмарки Ренальдаса Гражиса, Craftson.lt – это то место, где создатели авторских работ и производители смогут представить свои изделия.

"Вероятно, для участников ярмарки Казюкаса создание и администрирование своего э-магазина, для посетителей – непростая задача найти эти таланты. Я верю, что эта платформа поможет объединить творчество и мастерство, традиции и возможность наших дней легко, а главное - безопасно приобрести что-то оригинальное, красивое, особенное", – сказал Гражис.

Традиционная ярмарка Казюкаса корнями уходит в 1604 год. Она родилась из процессий по случаю дня Св. Казимира (4 марта).

Ярмарка проходила ежегодно в первые выходные марта.