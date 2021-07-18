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На этой неделе Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение на строительство двух 20-этажных домов – Skylum. Эти дома появятся в квартале высотной застройки около Дома печати.
„Skylum“
„Skylum“
© Įmonės nuotr.

"На первом этаже будут коммерческие помещения с террасой для жителей и работников административной части здания", – сказано в сообщении.

"Здание запланировано так, чтобы жители не пересекались с работниками коммерческой части здания. В каждом из двух корпусов здания (A и B), будут по два подъезда типа N1. Каждый корпус поделен на две части, которые разделены уличной зоной - балконами открытого типа. В каждом корпусе будет по 4 лифта (всего 8, а 4 из них будут приспособлены для тушения пожаров).

Предполагается парковка на 345 автомобилей под зданием и 65 на участке. Еще 10 мест парковки оборудуют параллельно ул. Виршулу.

Компания обещает, что эти здания будут уникальны своими решениями в плане экстерьера.

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