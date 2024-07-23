2024.07.23 10:45

В Виршулишкес открылся магазин Maxima, покупателей ждут скидки

 
ru.DELFI.lt
Maxima parduotuvė
Maxima parduotuvė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Литовская сеть Maxima 23 июля открыла обновленный магазин формата Х на ул. Виршулишкю, 30. В течение первой недели посетителей магазина ждут скидки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Представитель Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что магазин стал светлее, просторнее и удобнее.

В обновленном магазина появились кассы самообслуживания нового поколения. В магазине будет 4 обычных кассы и 12 касс самообслуживания.

В магазине работают 50 человек. Время работы магазина 8-22 ч.

Первые посетители получат товары из специализированного издания со скидками. Информацию об открытии и скидках можно найти здаесь: https://www.maxima.lt/leidiniai/atidarymas-x676.

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