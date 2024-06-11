2024.06.11 10:57

В Вильнюсском районе построят новый завод, появится 340 рабочих мест

 
ELTA
ru.DELFI.lt
European Energy gamyklos statybos Danijoje
European Energy gamyklos statybos Danijoje
ФОТО: Julius Kalinskas | DELFI / Julius Kalinskas

В Вильнюсском районе появится новый завод, на котором создадут около 340 новых рабочих мест. Этот проект осуществляют компания KG Constructions и ЗАО KG Energija, сообщает Министерство экономики и инноваций.

„Это уже 16-й крупный инвестиционный проект. Мы подсчитали, что все подписанные до сих пор договоры помогут нам создать в стране больше 4100 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму 1,4 млрд. евро“, – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

По словам министра, завод, который, в соответствии с планами, поможет привлечь 20,5 млн. евро, будет построен в деревне Ядвигишкес. Там появится новое производственное помещение площадью 15 700 кв. м с административными помещениями площадью 2900 кв. м.

По данным министерства, это позволит компаниям значительно увеличить объемы проектирования и производства элементов для фасадов и даст возможность создания продуктов, в основе которых лежат инновационные решения.

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