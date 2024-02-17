В Вильнюсском районе открыт завод по производству компонентов для интерьера самолетов

"Наш бизнес связан с инженерными, производственными решениями и проектированием. Завод позволит осуществлять более масштабные проекты. Сейчас мы можем не только продолжать, что начали прежде – обновлять салоны, кресла, чехлы и т.д. Сейчас при наличии разных станков мы начнем и производство некоторых компонентов", – сказал Скукаускас.

Вице-министр экономики и инноваций Неринга Морозайте-Расмуссен сказала, что расширение такой компании - приоритет инноваций в Литве и расширение авиасектора.

Она поблагодарила J&C Aero за вклад в интеграцию людей с недугами. Морозайте-Расмуссен напомнила, что именно эта компания производит оборудование Jump Seat Duo, действующее во время полета, как кресло для стюардов и как коляска для людей с недугом.

По данным Фонда социального страхования ("Содры"), в компании работают 147 человек. Оборот J&C Aero – около 10 млн. евро в год.

В 2023 г. J&C Aero обновила самолет Airbus A319, которым пользуется Владимир Зеленский.