2024.09.12 07:02

В Вильнюсском районе откроется еще один магазин Lidl

 
ru.DELFI.lt
LIDL Lietuva
LIDL Lietuva
ФОТО: Bendrovės archyvas

Торговая сеть Lidl продолжает расширение в Вильнюсском регионе – 16 сентября открывается новый магазин в Гальгяй, на ул. Тайкос, 1А. Торговая сеть в этом месте инвестировала также в улучшение инфраструктуры, рядом с магазином разбила сквер, посадила растения. По случаю открытия магазина общину ждет праздничный подарок – маршрут для знакомства с окрестностями Гальгяй.

Новый магазин будет работать с 8 до 22 ч. ежедневно. В магазине трудоустроят около 30 человек. По данным Rekvizitai.lt, в июле 2024 г. средняя зарплата в магазинах этой сети составляла 2030,44 евро „на бумаге“.

В магазине будет 11 касс: 5 обычных и 6 - самообслуживания,все они размера – XXL.

Протяженность ознакомительного маршрута по окрестностям Гальгяй составляет 16 км. Его по просьбе Lidl“ подготовила организация походов TrenkTuras. Маршрут можно найти на сайте TrenkTurаs и на стенде у магазина, достаточно сосканировать QR-код.

16 сентября компания Lidl устроит праздник по случаю открытия нового магазина. В 8 ч. утра первых клиентов будут угощать напитками и сладостями, им подарят многоразовые пакеты для продуктов.Кроме того, ждут скидки на разные товары.

После обеда покупателей будут угощать мороженым Lidl.

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