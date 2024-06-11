В Вильнюсском районе построят новый завод, появится 340 рабочих мест

„Это уже 16-й крупный инвестиционный проект. Мы подсчитали, что все подписанные до сих пор договоры помогут нам создать в стране больше 4100 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму 1,4 млрд. евро“, – сказала министр экономики Аушрине Армонайте.

По словам министра, завод, который, в соответствии с планами, поможет привлечь 20,5 млн. евро, будет построен в деревне Ядвигишкес. Там появится новое производственное помещение площадью 15 700 кв. м с административными помещениями площадью 2900 кв. м.