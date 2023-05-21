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В Музее энергетики и техники для посетителей и любителей красивых террас открыто уникальное кафе Elektrinė. В меню кафе есть кофе, вкусные десерты и закуски.
Energetikos ir technikos muziejaus terasa
Energetikos ir technikos muziejaus terasa
© Organizatorių nuotr.

"В находящемся в фойе музея кафе можно взять кофе или чай с десертом и подняться на открытую террасу на крыше здания музея. Отсюда открывается уникальная панорама на город", – сообщается на странице музея в Facebook.

Кафе будет работать только по выходным и праздникам с 10.00 до 18.30 ч. В музей принимают посетителей с животными.

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