В Вильнюсском аэропорту временно меняется транспортная схема: планируется перенос автобусной остановки

Данные изменения транспортной схемы действуют с 4 ноября, говорится в сообщении Аэропортов Литвы.

В связи с подготовительными работами к реализации будущего проекта строительства терминала будет удалена существующая площадка для междугороднего транспорта и ожидания для пассажиров – она будет перенесена на места для остановки автобусов на паркинге для автомобилей P2. Также будет закрыт долгосрочный паркинг P7. Все остальные парковочные площадки для автомобилей на территории аэропорта будут работать в обычном порядке.

В сообщении напоминают, что на дальнейших этапах реализации проекта по строительству терминала отправления в Вильнюсском аэропорту одновременно со строительством нового терминала также будут производиться работы по комплексному преобразованию подъездов для транспорта, расположенных напротив аэропорта: намечено обновление инженерных сетей, замена покрытия, оборудование навесов и разработка новой транспортной сети с гораздо большей пропускной способностью.