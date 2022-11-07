aA
В начале ноября в Вильнюсском аэропорту планируется подготовительный этап к будущим работам по строительству нового терминала отправления пассажиров, в связи с чем вблизи пассажирского терминала аэропорта будет оборудована площадка для будущих строительных работ. В ходе подготовительных работ будет временно изменена транспортная схема на территории аэропорта – намечен перенос остановки междугородних автобусов, а часть долгосрочного паркинга для автомобилей переместится на расположенные вокруг парковочные площадки.
В Вильнюсском аэропорту временно меняется транспортная схема: планируется перенос автобусной остановки
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Данные изменения транспортной схемы действуют с 4 ноября, говорится в сообщении Аэропортов Литвы.

В связи с подготовительными работами к реализации будущего проекта строительства терминала будет удалена существующая площадка для междугороднего транспорта и ожидания для пассажиров – она будет перенесена на места для остановки автобусов на паркинге для автомобилей P2. Также будет закрыт долгосрочный паркинг P7. Все остальные парковочные площадки для автомобилей на территории аэропорта будут работать в обычном порядке.

В сообщении напоминают, что на дальнейших этапах реализации проекта по строительству терминала отправления в Вильнюсском аэропорту одновременно со строительством нового терминала также будут производиться работы по комплексному преобразованию подъездов для транспорта, расположенных напротив аэропорта: намечено обновление инженерных сетей, замена покрытия, оборудование навесов и разработка новой транспортной сети с гораздо большей пропускной способностью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Праздничные выходные дни в Литве: сокращать, увеличивать или оставить все, как есть?

На минувшей неделе жители Литвы смогли насладиться...

Эфир Delfi: "российские уши" в Молдове и украинские дети в прогимназии Электренай 

Журналисты RISE Moldova совместно с Центром “Досье”...

В Литве увеличилось число болеющих гриппом жителей

На прошлой неделе в Литве снизился уровень...

"170 млн евро в бюджете": предложение парламентариев позволило бы увеличить пенсию каждого пенсионера

Члены парламентской Фракции демократов "Во имя Литвы"...

В Литве опасаются приближающейся зимы: в любой день может начаться массовое прибытие украинцев

Поскольку российские вооруженные силы продолжают...