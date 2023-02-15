aA
Группа авиакомпаний "Lufthansa" с конца марта возобновляет прямые рейсы в Брюссель. Также появится прямой рейс в Вену, сообщают аэропорты Литвы.
В Вильнюсском аэропорту возобновляются прямые рейсы в Брюссель
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Lufthansa", "Swiss", "Austrian Airlines" и "Brussels Airlines", принадлежащие группе немецкого капитала, будут доставлять пассажиров из Вильнюса в четырех направлениях.

По словам представителей аэропортов Литвы, с 26 марта откроются еще два прямых маршрута в Европу – "Austrian Airlines" будет совершать прямые рейсы в Вену, а "Brussels Airlines" – в Брюссель.

Статьи по теме:
Министр транспорта Литвы: Brussels Airlines в марте вернется в Вильнюс

Планируется, что рейсы в Брюссель будут осуществляться 4 раза в неделю.

По словам руководителя Отдела развития маршрутов аэропортов Литвы Томаса Зитикиса, существующие направления компании – Франкфурт, Цюрих – являются не только важными локациями для развития деловых партнерских отношений, но и дают возможность путешествовать в другие страны с использованием возможности пересадки, а Вена и Брюссель являются важными деловыми и политическими центрами, сообщение с которыми актуальна для многих литовских учреждений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Скандальная статистика: как литовцы тайно продолжают торговлю с Россией

Власти в Литве думают, что делать с компаниями, которые...

Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию

Близится годовщина начала полномасштабного...

Мнение: Кремль может ударить по европейской критической инфраструктуре

Якуб Вех, ведущий польский эксперт в области...

Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю

Кауансцы сообщили о том, что у них на глазах упали...

Саударгас: огласка – последняя инстанция для бизнеса, продолжающего свою деятельность в России

Вице-председатель Сейма, консерватор Паулюс Саударгас...