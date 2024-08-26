2024.08.26 18:00

В Вильнюсском аэропорту после реконструкции откроют центральную площадку

 
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? Vilniaus oro uosto naujas išvykimo terminalas
Ar galiu užeiti? Vilniaus oro uosto naujas išvykimo terminalas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Литовские аэропорты сообщают, что 29 августа планируют открыть центральную площадку перед зданием Вильнюсского аэропорта. Для легковых автомобилей и автобусов откроют новую площадку, в корне изменится система движения, пишет портал madeinvilnius.lt

Реконструкция центральной площадки (P2) и схемы движения проводилась поэтапно в течение 9 месяцев. Основная цель проекта - создание более эффективной и удобной схемы движения.

В ходе проекта реконструирована территория площадью 30 0002 км. Подрядчик - Eikos statyba.

На центральной площади будут не только парковочные места, но и места для зарядки электромобилей, место для парковки велосипедов, зеленые зоны, часть центральной площади будет под навесом, защищающим пассажиров от осадков.

Напомним, что в феврале 2025 года будет открыт новый терминал для отправления.

Схема здесь.

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