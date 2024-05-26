2024.05.26 10:56

В Вильнюсском аэропорту начала работу авиакомпания PLAY Airlines: предлагает прямые рейсы в Рейкьявик

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В субботу вечером в Вильнюсском аэропорту первых пассажиров сопроводили на первый рейс новой авиакомпании PLAY Airlines. Пассажиры отправились в столицу Исландии Рейкьявик прямым регулярным рейсом – авиакомпания планирует летать по этому маршруту один раз в неделю.

Как сообщили Литовские аэропорты, компания PLAY Airlines, которая выполняет часть своих бизнес-административных функций из офиса в Литве, о планируемых полетах по маршруту Вильнюс–Рейкьявик сообщила в начале этого года. Авиакомпания выполняет полеты на современных самолетах Airbus A320 или Airbus 321neo.

Утверждается, что с началом работы этой авиакомпании пассажиры смогут не только добираться до Исландии с большим комфортом, но и получат возможность воспользоваться предлагаемыми дальнейшими полетами между Исландией и Соединенными Штатами Америки (США) и Канадой.

"Надеемся, что этим летом благодаря нашим рейсам мы еще больше усилим сообщение между Литвой и Исландией", – сказал генеральный директор авиакомпании PLAY airlines Эйнар Орн Олафссон.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии