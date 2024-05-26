В Вильнюсском аэропорту начала работу авиакомпания PLAY Airlines: предлагает прямые рейсы в Рейкьявик

Как сообщили Литовские аэропорты, компания PLAY Airlines, которая выполняет часть своих бизнес-административных функций из офиса в Литве, о планируемых полетах по маршруту Вильнюс–Рейкьявик сообщила в начале этого года. Авиакомпания выполняет полеты на современных самолетах Airbus A320 или Airbus 321neo.

Утверждается, что с началом работы этой авиакомпании пассажиры смогут не только добираться до Исландии с большим комфортом, но и получат возможность воспользоваться предлагаемыми дальнейшими полетами между Исландией и Соединенными Штатами Америки (США) и Канадой.