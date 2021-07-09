В Вильнюсе завершена реконструкция Тупутишкского серпантина

"Мы гордимся успешным завершением работ по реконструкции Тупутишкского серпантина. Такая мощенная камнем дорога не только красива с виду, но и долговечна, не требует особого ухода", – сказал ВРИО главы Grindа Далюс Кулешюс.

Для реконструкции 200-метровой дороги шириной 4,5 м использовали булыжники, зазоры между ними засыпаны мелкой фракцией гранитного щебня.

Реконструкция проходила с соблюдением всех требований по охране культурного наследия. Чтобы сохранить уникальность объекта, велосипедные и пешеходные дорожки не оборудовались. По серпантину может ездить только легковой транспорт.

В прошлом году компания Grinda реконструировала улицу С.Фино, восстановила каменную мостовую на участке в 197 м.

Тупутишкский серпантин был оборудован в начале ХХ века для соединения Верхнего и Нижнего Павильниса. Из-за дождей и интенсивного движения на дороге появились выбоины, ездить по ней было опасно.

Тупутишкский серпантин является объектом культурного наследия.