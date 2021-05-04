В Вильнюсе завершается рекордно продолжительный отопительный сезон

"Несмотря на то, что отопительный сезон значительно затянулся и был он достаточно холодным, сама цена на отопление в Вильнюсе была самой низкой за последнее время", - сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Обычно отопительный сезон в Вильнюсе завершается в апреле, например, в прошлом году - 24 апреля, а за последние 5 лет позже всего отопление отключали 4 мая. Этот год - рекордный, отопительный сезон продлился до 5 мая.

Статьи по теме: Крупные города Литвы готовятся завершить отопительный сезон

Обычно отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура 3 дня подряд составляет не меньше 10°C.

Решение об окончании отопительного сезона принимает муниципалитет. Однако жители домов могут просить выключить отопление раньше или позже.

В школах, детских садах, больницах и поликлиниках отопительный сезон зависит от решения руководства этих учреждений.

Осень в прошлом году была теплой, поэтому отопление включили поздно, зато зима была холодной.

Средняя температура в январе этого года была -4,1°C, а в феврале -5,9°C. В прошлом году в эти месяцы средняя температура была выше 0.