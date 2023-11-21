В Вильнюсе закрывается один магазин Ermitažas

О планируемых переменах информировали читатели портала.

Эту информацию подтвердила представитель Ermitažas Индре Шкенсбергайте-Гедмине - с Нового года в Вильнюсе останется лишь один магазин этой сети Akropolis.

Во время закрытия магазина объявят большие скидки. В декабре в этом магазине будут проходить распродажи по случаю закрытия.

По словам главы Ermitažas Альгирдаса Белюнаса, основная причина закрытия магазина связана с дальнейшей идеей развития этой сети.

"Всех клиентов приглашаем в наш магазин Ermitažas в торговом центре Akropolis", - сказал он.

Когда открывался магазин в ТЦ Pašilaičiai, на ул. Павильнёню, 55, представитель сети Ева Василяускене сказала, что это место для расширения сети было выбрано из-за удобного местоположения.