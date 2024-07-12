2024.07.12 11:29

В Вильнюсе закрылся последний киоск Lietuvos spaudа

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos spauda, spaudos kioskas
Lietuvos spauda, spaudos kioskas
ФОТО: A.Didžgalvio nuotr.

„В микрорайоне Жирмунай был закрыт последний киоск Lietuvos spaudа“, – писали в социальных сетях вильнюсцы. Об этом сообщает портал madeinvilnius.lt.

На месте последнего киоска планируется построить магазин Narvesen. В других местах столицы на месте этих киосков также появятся разные киоски, которые заменят киоски Lietuvos spaudа.

„Договоры на эксплуатацию киосков с ЗАО Reitan convenience Lithuania и ЗАО Vaskota были подписаны в 2013 г. Было около 100 киосков. Срок действия договоров истек в июле-августе 2023 г. Возможность продления договора не предусматривалась. Истек также срок действия договора с АО Lietuvos spauda о киосках PayPost“, – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.

Вместо прежних киосков разработана новая схема. Одни киоски останутся на прежних местах, другие сменят локацию. Всего установят киоски в 77 местах, 38 из них уже утверждены. На остальные 39 мест еще будут проведены конкурсы.

„С 2023 г. объявляют конкурсы на установку киосков типового дизайна. Что продают в киосках – не регламентируется“, – прибавил Кузас.

В городе уже видны перемены. Вместо прежних киосков уже появились киоски Narvesen. Около Зеленого моста в киоске находится магазин IKI express.

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