В Вильнюсе закрылся последний киоск Lietuvos spaudа

На месте последнего киоска планируется построить магазин Narvesen. В других местах столицы на месте этих киосков также появятся разные киоски, которые заменят киоски Lietuvos spaudа.

„Договоры на эксплуатацию киосков с ЗАО Reitan convenience Lithuania и ЗАО Vaskota были подписаны в 2013 г. Было около 100 киосков. Срок действия договоров истек в июле-августе 2023 г. Возможность продления договора не предусматривалась. Истек также срок действия договора с АО Lietuvos spauda о киосках PayPost“, – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.