В Вильнюсе закрылся последний киоск Lietuvos spaudа

На месте последнего киоска планируется построить магазин Narvesen. В других местах столицы на месте этих киосков также появятся разные киоски, которые заменят киоски Lietuvos spaudа.
„Договоры на эксплуатацию киосков с ЗАО Reitan convenience Lithuania и ЗАО Vaskota были подписаны в 2013 г. Было около 100 киосков. Срок действия договоров истек в июле-августе 2023 г. Возможность продления договора не предусматривалась. Истек также срок действия договора с АО Lietuvos spauda о киосках PayPost“, – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.
Вместо прежних киосков разработана новая схема. Одни киоски останутся на прежних местах, другие сменят локацию. Всего установят киоски в 77 местах, 38 из них уже утверждены. На остальные 39 мест еще будут проведены конкурсы.
„С 2023 г. объявляют конкурсы на установку киосков типового дизайна. Что продают в киосках – не регламентируется“, – прибавил Кузас.
В городе уже видны перемены. Вместо прежних киосков уже появились киоски Narvesen. Около Зеленого моста в киоске находится магазин IKI express.