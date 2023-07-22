В Вильнюсе закроют почти половину киосков Lietuvos spaudа

Компания Reitan Convenience Lithuania управляет сетью кафе Caffeine, мини-магазинов Narvesen и киосков Lietuvos spaudа.
Представитель компании Лина Каминскайте информировала Delfi, что закрыт 21 киоск Lietuvos spaudа.
Одна из причин такого решения – ориентация на иную модель бизнеса, а не на продажу печати.
"Меняются привычки и ожидания клиентов, мы корректируем наш формат. Мы внедряем новую концепцию, приспосабливаемся к изменению городской культуры. Современный житель города хочет не только купить всякую мелочь и печать, но и купить качественные закуски навынос", – сказала Каминскайте.
По ее словам, ситуацию меняет изменение культуры употребления кофе и рост ожиданий клиентов: "Весной мы впервые предоставили возможность самим сделать экологический кофе Caffeine, добавить в него желаемые добавки в мини-магазинах Narvesen, в этом направлении мы планируем развиваться".
Однако представитель Reitan Convenience Lithuania признала, что отказаться от части киосков Lietuvos spaudа их заставила и позиция муниципалитета. Не осталось части мест для аренды, где ранее стояли эти киоски, в некоторых местах уменьшили арендуемую площадь с 9 до 7,5-6 кв. м – эти изменения требуют дополнительных инвестиций, поэтому было решено отказаться от таких вариантов.
По словам Каминскене, в Литве остается 50 киосков Lietuvos spauda. Reitan Convenience Lithuania принадлежит компании норвежского капитала Reitan.
Портал 15min.lt 21 июля сообщил, что закрываются следующие киоски Lietuvos spaudа:
ул. Валкининку, 7;
ул. Гялвону, 59;
ул. Жуирмуну, 106;
проспект Саванорю, 191;
проспект Лайсвес, 77;
ул. Калварию, 105;
ул. Дидлаукё, 59a;
ул. Шешкинес, 59;
ул. Лелевелё, 2;
ул. Калварию, 85;
ул. Калварию, 61;
ул. Жеминос, 14;
проспект Саванорю, 68;
ул. Жирмуну, 2;
ул. Антакальнё, 50;
ул. Даряус ир Гирено, 8;
ул. Вилняус, 32/2;
ул. Л.Асанавиютес, 20/2;
ул. Парко, 60.