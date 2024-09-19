В Вильнюсе за привлекательную цену продается популярное кафе

Сейчас кафе временно закрыто. Это подтверждает информация на Google.
Владельцы продают кафе со всей мебелью, кухонным оборудованием, вентиляцией. Новые владельцы получат не только готовое к работе кафе, но и клиентов, а также профили в социальных сетях. Бывшие владельцы обещают также помощь и предоставление всей необходимой информации.
У кафе нет никаких долгов, у него есть разрешение на продажу алкоголя. Летом около кафе можно ставить террасу. Владельцы продают вместе с кафе и уличную мебель.
Кафе находится в привлекательном месте Вильнюса – ул. Доминикону, 15. С владельцами можно связаться по эл. почте: cafe@whj.lt.