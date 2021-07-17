В Вильнюсе – важные изменения: в части города сокращается количество парковочных мест

Требования к установке парковочных мест меняются

В Вильнюсе действует схема, по которой территория столицы делится на зоны в соответствии с установленными коэффициентами количества парковочных мест. Во вторник Вильнюсское городское самоуправление подтвердило, что согласно ей, коэффициенты на оборудование парковочных мест в центре Вильнюса и в районах, легко доступных для общественного транспорта, уменьшатся.

По словам главного архитектора города Миндаугаса Пакальниса, цель состоит в том, чтобы уменьшить потребность в использовании автомобилей в тех районах, где город компактно застроен, а сети общественного транспорта легкодоступны, быстры и устойчивы.

Между тем, в районах, которые находятся ни в центре города, ни на хорошо развитом маршруте общественного транспорта, планируется не снижать потребность в парковочных местах, так как она явно высока.

После оценки территорий приоритетного развития, указанных в новом Общем плане Вильнюса, границ центра и прилегающих территорий, а также с учетом плана устойчивой мобильности города, было решено расширить центральную (вторую) зону города, включив в нее западную территорию - Расу, Науйининкай, Науяместис, Жверинас, Шнипишкес, Антакальнис, и уменьшая количество парковочных мест..

Также было решено расширить (третью) зону вокруг центра города, где развита компактная застройка и хорошая доступность общественного транспорта.

Дает возможность оборудовать больше "зеленых" зон

Миндаугас Статулявичюс, президент Литовской ассоциации развития недвижимости, говорит, что ждал этих изменений.

"Изменения еще больше расширяют возможности планирования и больше обращают внимание на то, что происходит на рынке прямо сейчас. Мы являемся одним из инициаторов этого изменения, и мы с муниципалитетом активно обсуждали необходимость расширения тех территорий, где существует более низкая минимальная норма парковки, и город сделал это. Это желтая зона, где необходимо установить не менее 0,75 парковочных мест на квартиру, а не одно, как это было до сих пор. Это особенно актуально в центре, где налажено хорошее сообщение общественного транспорта, до многих мест можно добраться пешком, и люди просто не хотят покупать парковочное место, оно им не нужно, и в этом случае есть непроданные парковки,, что становится обузой для бизнеса", - отмечает М. Статулявичюс.

Согласно новому порядку, как видно из схемы, подготовленной Вильнюсским городским самоуправлением, коэффициент парковки автомобилей в желтой зоне составляет 0,75, что означает, что четыре квартиры будут иметь три парковочных места. В центре города, который отмечен синим цветом, коэффициент 0,5, что означает, что на одну квартиру будет приходиться половина парковочного места, а в Старом городе коэффициент парковочных мест будет 0,25.

Parkavimo zonų Vilniuje schema © Vilniaus miesto savivaldybė

По словам М. Статулявичюса, вместо того, чтобы строить неиспользуемые парковочные места, застройщики в своих проектах лучше позаботятся о большем количестве зелени, детских площадок и зон отдыха. Правда, сокращение парковочных мест в центральной зоне Вильнюса идет уже давно.

"Был проведен обзор, и за последние пять лет, с 2014 по 2019 год, когда вступили в силу схемы небольших парковок, только в центральной части Вильнюса не было установлено более 2000 парковочных мест, что означает, что они стали игровыми площадками, зелеными зонами и т. д. ", - заверяет М. Статулявичюс.

Не все довольны новым порядком. Президент Литовской жилищной палаты Роландас Климавичюс говорит, что в городе и так много проблем с парковкой, люди оставляют свои автомобили в зеленых зонах, а не в специально отведенных местах, поэтому он убежден, что для каждой квартиры должно быть отдельное парковочное место. В противном случае в будущем столкнемся с серьезной проблемой с парковкой.

"Нельзя уступать застройщикам. <...> Предусмотрено, что он может или не установить это парковочное место, заплатит муниципалитету за это место и все. <...> Так что тут за уступки? Необходимо строго определить, чтобы на одну квартиру приходилось одно парковочное место и никаких исключений", - подчеркивает собеседник.