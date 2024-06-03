2024.06.03 12:10

В Вильнюсе в три раза увеличилось число парковочных мест для электросамокатов

 
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
Spaudos konferencija dėl el. paspirtukų judumo sostinėje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В этом году в Вильнюсе число мест для парковки электросамокатов выросло в три раза, до 428. В прошлом году было создано 120 мест для парковки самокатов и электровелосипедов.

Новые стоянки появились в микрорайонах Жирмунай, Паупис, Жверинас, на аллее Саулетекё, на ул. Антакальнё и на ул. Мануфактуру.

В микрорайонах Шнипишкес, Науяместис и Ужупис эти места были расширены.

Благодаря тому, что в городе появились места для парковки электросамокатов и велосипедов, удалось избежать хаоса на улицах столицы и обеспечить безопасность других участников движения.

„Введенные в последнее время более жесткие требования к водителям электросамокатов принесли положительный результат. Город стал более ухоженным, на улицах Старого города появилось место для всех участников движения, жители чувствуют себя безопаснее“, – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Места для парковки электросамокатов и велосипедов отмечены знаком P в центре прямоугольной зоны. В каждом таком месте помещается 10 самокатов. Их важно оставлять правильно, чтобы всем хватило места.

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