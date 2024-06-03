В Вильнюсе в три раза увеличилось число парковочных мест для электросамокатов

Новые стоянки появились в микрорайонах Жирмунай, Паупис, Жверинас, на аллее Саулетекё, на ул. Антакальнё и на ул. Мануфактуру.
В микрорайонах Шнипишкес, Науяместис и Ужупис эти места были расширены.
Благодаря тому, что в городе появились места для парковки электросамокатов и велосипедов, удалось избежать хаоса на улицах столицы и обеспечить безопасность других участников движения.
„Введенные в последнее время более жесткие требования к водителям электросамокатов принесли положительный результат. Город стал более ухоженным, на улицах Старого города появилось место для всех участников движения, жители чувствуют себя безопаснее“, – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
Места для парковки электросамокатов и велосипедов отмечены знаком P в центре прямоугольной зоны. В каждом таком месте помещается 10 самокатов. Их важно оставлять правильно, чтобы всем хватило места.