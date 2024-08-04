В Вильнюсе в третий раз не удалось продать самолет

По данным портала e. varžytynės, четвертый аукцион по продаже Bombardier CRJ 200 начался 23 июля и продлится до 22 августа.

На первом стартовая цена была 3,2 млн. евро, на втором – 2,4 млн. евро. 2 августа цена на e. varžytinės еще не была указана.

Поскольку суд решил не останавливать взыскание долга в размере 5 млн. евро в пользу нигерийской компании Hak Air, самолет Let’s Jet продают с аукциона.

Сейчас самолет находится в Вильнюсском аэропорту.

ПОхожий самолет весной продали с аукциона в Каунасе, за него получили 4,8 млн. евро.