В Вильнюсе в скором времени откроется известный украинский бар

Если ввести название Piana Vyshnia в Google можно увидеть, что открытие бара намечено на 2 сентября. Бар появится в популярном месте города - на ул. Вильняус, 17. Там уже сейчас можно увидеть логотип и название бара. Работает страница бара в Facebook.
Бар отличается тем, что в нем подают лишь один напиток - вишневую наливку "Вишневка", изготавливаемую по старым львовским традициям.
Первый бар "Пьяная вишня" открылся на площади Рынка во Львове в 2015 г. Позже бары появились в нескольких польских городах. Литва - шестая страна, в которой откроется тот бар.
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