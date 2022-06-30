В Вильнюсе увеличится плата за холодную воду

Глава компании Саулюс Савицкас сказал, что плата изменится минимально.
По его словам компания вынуждена повысить тарифы из-за повышения цен на технологические материалы и на горючее, изменения налогов на охрану окружающей среды, расходов на имущество и т.д.
Жители многоквартирных домов будут платить за воду на 10,1% больше, т.е. 1,20 евро за куб. м без НДС (1,45 евро с НДС).
Жители индивидуальных домов с августа будут платить 1,18 евро без НДС (или 1,43 евро с НДС).
Компании будут платить за воду на 9,7% больше - 1,24 евро без НДС или 1,50 евро с НДС.
В последний раз цены на воду в Литве менялись в августе 2021 года - тогда цена для жителей многоквартирных домов снизилась, а для жителей частных подорожала на 1 цент.
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