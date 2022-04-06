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В столице тестируют новое оборудование, которое сделает поездки на общественном транспорте в столице еще удобнее. Муниципалитет ищет альтернативу бумажным расписаниям на остановках, один из вариантов – электронные версии.
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
© Shutterstock

В последние дни марта жители могли заметить необычные расписания на двух остановках в городе.

"Услуги сообщения" проводят тестирование разных табло с расписанием. Такие табло установлены на остановках "Львово" (в направлении центра) и "Национальная художественная галерея" (в направлении Пилайте).

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"Мы хотим, чтобы жители получали точную информацию о прибытии или отбытии транспорта. Поэтому ищем разные решения, способы и альтернативы. Одна из них – форма отображения e-paper, которая легко корректируется. Там есть возможность отображать информацию в реальное время. Сейчас мы тестируем устойчивость e-paper к погодным условиям, следим за расходом энергии, поскольку такие табло используют солнечные батареи", – сказала представитель компании Лорета Левулите-Сташкявичене.

Проект осуществляю с партнерами ЗАО Hansab и ЗАО Fima.

По данным "Услуг сообщения", похожие решения уже протестированы и внедрены в Австралии, США, Германии, Израиле, Финляндии, Португалии.

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