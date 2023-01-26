В четверг утром Е. Пабержене в интервью радиостанции Lietuvos radijas призналась, что в столичном самоуправлении сложилась сложная ситуация с рассмотрением заявлений о компенсации за отопление.

"К сожалению, приходится признать, что ситуация сложная. Главная причина заключается в том, что за этот отопительный сезон поступило рекордное количество заявлений о компенсации. На сегодняшний день нами получено более 60 тыс. заявлений, а рассмотрено за этот период – около 31 тыс., поэтому, к сожалению, некоторые заявления все еще ждут своей очереди", – сказала Lietuvos radijas представитель самоуправления.

По ее словам, в настоящее время заявления о компенсации за отопление рассматриваются "вручную" — специалистам приходится рассматривать каждое заявление отдельно.

"Поэтому процесс – достаточно долгий", — сказала Е. Пабержене.

Представитель самоуправления также отметила, что рассмотрение заявлений затягивается еще и потому, что некоторые жители Вильнюса неверно составляют заявления или указывают не всю информацию. В результате, по словам Е. Пабержене, представителям самоуправления приходится искать дополнительную информацию в различных реестрах и базах данных.

"Зачастую эти заявления некачественные, в них не хватает информации, документов. И поэтому этот процесс тоже затягивается", — пояснила Е. Пабержене.

Замминистра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус отметил, что количество заявлений о компенсации за отопление в Вильнюсе выросло в 2,7 раза. Правда, по его словам, количество таких заявлений выросло и в других крупных городах Литвы.

"И в других городах такой рост есть. Скажем, в Каунасском самоуправлении – в 2 раза, в Клайпедском – в 1,8 раза, в Шяуляе – в 2,1 раза", – сказал радиостанции Lietuvos radijas М. Шюркус.

Вице-министр выразил надежду, что большая автоматизация этих процессов ускорит обработку заявлений.

Срок рассмотрения заявления о компенсации за отопление – один месяц.

Вильнюсское городское самоуправление предоставило жителям Вильнюса, которые еще не получили компенсацию за отопление, возможность отсрочить оплату отопления.