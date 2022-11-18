В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта

Профсоюз в четверг сообщил, что забастовка, которая планировалась в октябре и после переговоров с руководством была отложена, все же состоится. Администрация VVT вышла из договора, в соответствии с которым компания обязалась с ноября увеличить зарплаты на 10%.

"18 октября 2021 года профсоюз "Вильнюсского общественного транспорта" объявил забастовку, которая должна была начаться 3 октября 2022 года, но после того как стороны подписали протокол, забастовка была приостановлена, она начнется 5 декабря 2022 года", – сказано в сообщении профсоюза.

Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка начнется в ночь на 5 декабря, в 00.00 ч. Она будет проходить в соответствии с установленным судом порядком - на каждом маршруте будет курсировать не меньше половины автобусов и троллейбусов.

В забастовке планируют принять участие около 1000 работников всех трех департаментов: веркяйского, виршулишкского и антакальнисского.

"Забастовка начнется с первого рейса, она бессрочная (…). Будут курсировать 50% автобусов и троллейбусов каждого маршрута. Значит, если маршрут обслуживают 10 автобусов или троллейбусов в день, их станет 5. Нет такого, что забастовка будет длиться два часа. Мы все понимаем, что один раз нас обманули, поэтому сейчас остановок не будет – до победы, до коллективного соглашения с установленным в ней порядком оплаты труда", – сказал Маркявичюс.

VVT на этой неделе информировала, что выходит из заключенного в конце сентября соглашения, поскольку не удалось договориться о предложенной компанией новой системе оплаты. Однако VVT обещает соблюдать договор и повысить зарплаты на 10-20%.

"В ходе переговоров VVT удалось договориться по части требований в организации труда, однако обе стороны не пришли к договоренности по существенному вопросу – повышению зарплат", – подчеркнула компания.

Профсоюз подтвердил, что после достижения мирового соглашения в конце сентября, не говорили о том, что зарплаты поднимут только после того как изменят систему оплаты труда. Профсоюз считает, что предложенные условия неблагоприятны для работников.