В Вильнюсе рядом с Litexpo появится еще один жилой квартал: построят 177 квартир

Летом 2021 года портал Made in Vilnius сообщал, что компания Darnu Group приобрела пять земельных участков рядом с вильнюсским выставочным залом Литэкспо и лесом, на берегу реки Нерис. Запланировано строительство жилых домов с коммерческими помещениями. Тогда же сообщалось, что на этих участках новоселам будет предложено около 900 квартир в малоэтажных 2-4-этажных домах. Однако в обновленном отчете компании указано, что в 2024 году на всех пяти участках, в новом престижном квартале рядом с рекой Нерис и Каролинишским заповедником, будет построено 680 квартир.