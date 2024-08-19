2024.08.19 14:10

В Вильнюсе рядом с Litexpo появится еще один жилой квартал: построят 177 квартир

 
ru.DELFI.lt
Рядом с Litexpo появится еще один жилой квартал
Рядом с Litexpo появится еще один жилой квартал
ФОТО: madeinvilnius.lt

Летом 2021 года портал Made in Vilnius сообщал, что компания Darnu Group приобрела пять земельных участков рядом с вильнюсским выставочным залом Литэкспо и лесом, на берегу реки Нерис. Запланировано строительство жилых домов с коммерческими помещениями. Тогда же сообщалось, что на этих участках новоселам будет предложено около 900 квартир в малоэтажных 2-4-этажных домах. Однако в обновленном отчете компании указано, что в 2024 году на всех пяти участках, в новом престижном квартале рядом с рекой Нерис и Каролинишским заповедником, будет построено 680 квартир.

Строительство этого многофункционального жилого комплекса планируется осуществлять поэтапно. Для каждого этапа разные архитектурные группы будут готовить индивидуальные решения.

Проектные предложения рядом с Каролинишским заповедником, участки № 3, 4 и 5, эта часть квартала спроектирована двумя компаниями: Vilnius Architecture Studio и Architektūros Linija. В этой части планируется построить 375 квартир.

Проектные предложения вдоль реки Нерис, на участках №1 и 2 реализует ЗАО 313 Architects. В этой части будет 306 квартир.

Подробнее о концепции всего квартала можно прочитать ЗДЕСЬ или на сайте Darnu Group.

Проект на участке № 4

Как ранее сообщалось, генеральная концепция квартала, разработанная Darnu Group, уже одобрена Вильнюсским городским самоуправлением. На собрании с общественностью будут обсуждаться проектные предложения, которые будут реализованы на участке № 4 по адресу ул. Пароду, 11.

В проектных предложениях указано, что на участке проектируются два комплекса Vilų nama ir Erčios namai.

„Первый комплекс Vilų namai будет состоять из десяти одинаковых по размеру 3-4-этажных домов. Доступ ко всем зданиям комплекса будет осуществляться с подземной парковки и внутреннего двора. Планировочные конструкции схожи: квартиры спроектированы вокруг центральной лестницы с лифтом. В корпусе 13 квартир в 3-этажном доме и 17 квартир в 4-этажном доме. На нижних этажах запроектировано 5 квартир, на верхних – 2-3 квартиры. Под всем комплексом предусмотрена подземная парковка, за исключением нескольких участков, где в целях сохранения существующих деревьев подземная парковка не предусмотрена. В корпусе А Vilų namai, на первом этаже, предусмотрено место для детского сада.

Между тем том комплекс Erčia namo состоит из трёх частей. Доступ в здание возможен со стороны подземной парковки и внутреннего двора. Планировка всех трёх частей схожа: квартиры расположены вокруг центральной лестницы с лифтом. На этаже каждой части спроектировано по 5-4 квартиры. Под всем зданием имеется подземная парковка. Из подвала в каждую надземную часть комплекса можно подняться на лифте. В боковые части можно попасть и по эвакуационной лестнице“, — говорится в проектных предложениях будущего здания.

Другие компании также будут строить жилые дома и бизнес-центры

Похоже, „Darnu Group“ не единственная, кто открыл для себя это место, строительство нового комплекса на ул. Пароду, 1 на 600 квартир планирует и дочернее предприятие компании недвижимости Realco ЗАО Parodos. Проектные предложения подготовило ЗАО Eventus Pro.

Вдоль побережья Нериса ЗАО Kolerita, по адресу ул. Мишкиню, 4, планирует реализовать еще один проект многоквартирного дома, в котором будет более 150 квартир. Этот квартал спроектирован ЗАО Architektūros linija.

В этой части компания Vastint Lietuva также развивает проект бизнес-центра Business Garden. Также куплены еще участки в этой части города.

На другом берегу реки Нерис реализуется многофункциональный комплекс с новым торгово-развлекательным центром Akropolis Vingis. В этой части города будет предложено почти 600 квартир.

Общественные слушания

Представители общественности могут подать свои предложения по электронной почте на адрес audrius@konsultantubiuras.lt до 21 августа. Общественные слушания проектных предложений пройдут дистанционно 21 августа в 16:00.

Муниципалитет Вильнюса также сообщает, что представленные на общественное обсуждение проекты пока не получили одобрения муниципалитета – решение специалисты принимают после оценки не только проектных решений, но и комментариев общественности.

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