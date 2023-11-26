В Вильнюсе реконструируют перекресток у Белого моста

 
ru.DELFI.lt
Baltasis tiltas
Baltasis tiltas
ФОТО: DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Администрация Вильнюсского муниципалитета выдала разрешение на реконструкцию улицы Ю.Тумо-Вайжганто от Лукишкской площади до Белого моста. Также будет реконструирована часть ул. А.Гоштауто до перекрестка с ул. Васарё 16-осёс. Всего планируется оборудовать больше 400 м пешеходных дорожек, пишет портал madeinvilnius.lt.

На участке ул. Ю.Тумо-Вайжганто от Лукишкской площади до Белого моста планируется проложить велодорожку протяженностью 200 м. Кроме того, появится новый тротуар. После реконструкции этого участка велодорожка, которая есть около Лукишкской площади, будет соединена с велодорожкой на Белом мосту. На разделительной полосе появятся зеленые насаждения.

"Будет реконструирован перекресток Ю.Тумо-Вайжганто/A.Гоштауто. Реконструируют тротуары, появятся велодорожки. На перекрестке реконструируют и оборудуют новые островки безопасности для пешеходов и велосипедистов. Также будет реконструирован светофор. На перекрестке Ю.Тумо-Вайжганто/Васарё 16–осёс/Лукишкю реконструируют переходы", – сказано в проектных предложениях.

Находящиеся на этом участке зеленые насаждения планируют сохранить (их пересадят) и посадить новые.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии