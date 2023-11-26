В Вильнюсе реконструируют перекресток у Белого моста

На участке ул. Ю.Тумо-Вайжганто от Лукишкской площади до Белого моста планируется проложить велодорожку протяженностью 200 м. Кроме того, появится новый тротуар. После реконструкции этого участка велодорожка, которая есть около Лукишкской площади, будет соединена с велодорожкой на Белом мосту. На разделительной полосе появятся зеленые насаждения.